Kuzey Kıbrıs öğrencileri için yeni düzenleme

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerde birçok öğrenci var ki onlar için bu sene devreye girecek yeni bir düzenleme getirildi. Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖDAK tarafından getirilen düzenlemeler Kuzey Kıbrıs’ta okumak isteyen öğrenciler için bu düzenlemeler geçerli sayılacak.

O düzenleme de ne var ?

Yeni düzenleme içerisinde Kıbrıs’a okumaya gelen öğrencilerin bundan sonraki eğitim dönemlerinde belirlenen aralıklarda izin almaları zorunlu hale geldi. Bu nedenden dolayı Kuzey Kıbrıs düşünen öğrenci sayısı bir hayli azalacaktır. Eğer kalma izinlerini yenilemezlerse de ceza verilerek yenilemeye zorlanacaktır. Yeniz düzenleme artık bu sene seçim yapacaklar için geçerli olup yani 2017 – 2018 akademik yıllarında etkin olacak.

Türk öğrencilere ne olacak ?

Türk uyruklu olan öğrencilere 2 yıl orada kalma izni verilirken üçüncü ülke öğrencilerine yıllık olarak izin verilecek ve yıllık yenilemeleri gerekecek.