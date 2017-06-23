Kadın Erkek aynı tuvalet

400 ODTÜ öğrencisi tarafından tuvaletlerde cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması bu nedenle de cinsiyet ayrımının kaldırılması için bir talepte bulunuldu. Bu konuda bir anda ülke gündemine oturunca bu talep tartışılmaya başlandı.

Tepkiler arttı

ODTÜ’lü öğrenciler tarafından talep edilen bu şeye karşı birçok kişi sosyal medya üzerinden tepkiler yağdırmaya başladı. 400 kişi tarafından istenen bu değişiklik ODTÜ Rektörlüğü tarafından incelenmeye başlandı. Talebe karşı tepkiler sosyal medya üzerinden yağarken bir yandan destekleyenler de olurken A Haber sunucusu da bu karara tepki vererek canlı yayında tepkisini dile getirdi. Tepkisinde ODTÜ’nün kapatılmasını onun yerine gerçek bir üniversite kurulmasını söyledi.