LYS için dikkat edilmesi gerekenler

2017 LYS için hazırlanan öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan ilki sınav saati olacaktır. Sınav saati her ne kadar 10:00 olarak bildirilse de içeride yapılacak olan açıklamalar, öğrencilere kuralların anlatımı ve sınav esnasında neler olacak anlatılması nedeniyle içeriye girişler 15 dakika erken kapatılacak. Yani sınava girecek olan bir öğrenci 09.45’ten sonra binaya girişi yasaklanacak. Bunun sebebi de yukarıdaki sebeplerden dolayıdır. Sınav açıklamaları için ayrılan bir süre olarak belirlenmiştir. LYS-5 haricinde ki diğer LYS sınavları saat 10.00’da başlayacak ve binaya girişler 09.45 sonrası yasak olacak. LYS-5 ise sınav saati olarak 14:30 olması nedeniyle bu sınava girecek olan öğrenciler 14.15’ten sonra sınav binasına girişi yasak olacak. Bir dakika bile geçmiş olsa bile giriş yasaklanıyor. Bu nedenle öğrenciler erkenden orada olması gerekiyor. Onun haricinde sınava giderken ne yapıp yapmamanız gerektiği sınav giriş belgesi üzerinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

ÖSYM TARAFINDAN PAYLAŞILAN SINAV TARİHLERİ VE ZAMANLARI

Bu sınavla 10 ile 11 Haziran 2017 tarihleri arasında olacak sınavlardır.

Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)

10 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10:00

Matematik Sınavı (LYS-1)

11 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10:00

Aşağıdaki sınavlar ise 17 ile 18 Haziran günlerinde yapılacak olan sınavlardır.

Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)

17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10:00

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)

17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 14:30

Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)

18 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10:00

Resmi bilgilerde değişiklik yaşanabilir bu nedenle de ÖSYM orijinal adresinden ekstra bir kontrol yapmanız önerilir.