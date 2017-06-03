Eğitim sistemi değişiyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tarafından açıklananlara göre zorunlu eğitim süresi artacak ve 13 yıla kadar çıkabileceği ifade edildi. Sınıflarda olan öğrenci sayıları azaltılarak öğretmen sayısında önemli bir artış sağlanacak ve bu sayede bir öğretmenin ilgileneceği daha az öğrenci olacak. Bu sayede öğretmenler daha az öğrenciyle ilgilenecek. Daha az öğrenciyle ilgilenmesi her bir öğrenciye daha fazla vakit ayırması demek oluyor. Eğitim kalitesi de bu şekilde artış göstermiş olacak.

İkili eğitim kalkacak

Gelecek dönemde oldukça köklü değişiklikler yapacak olan bakanlık ilk değişikliklerden bir tanesinin ikili eğitime son verileceği olduğu bildirildi. Bu sayede öğrenciler uykulu bir şekilde eğitim almayacaklar. İkinci değişiklik ise 13 yıllık zorunlu eğitim süresi oldu. Ancak tüm bunlar 77.000 tane dersliğe ihtiyaç olunmasına neden oldu. Bu nedenle de 2019 yılına kadar bu ihtiyaç karşılanacak ve okul öncesi eğitimi de zorunlu eğitim olarak aldırmak gerekli olan şeylerden bir tanesi. Daha öncesinde ise 12 yıl zorunlu eğitim veriliyordu. Şimdi okul öncesi de zorunlu olacak.