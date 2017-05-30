Nisan Ayında Öğretmen Atamaları Olacak

Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilen basın toplantısında öğretmenlik konusunda yaptığı güzel açıklamalar sonrasında öğretmen adaylarının merakla beklediği konuya da değindi ve en sonunda atamalar konusunda bilgi verdi. Bu bilgi de öğretmen atamalarının gerçekleşeceği kesinleşti hem de 20 .000 öğretmenin atamasının yapılacağı bildirildi.

Öğretmenlik Kutsal Bir Meslek

Öğretmenlik mesleği bir toplumda çok önemli olduğu konusunda bilgiler veren Başbakan daha sonrasında meslekte iyileştirmeler yapacağına ve hak ettiği saygıyı ve değerini alacağı bildirildi. Konuyu öğretmen atamalarına getiren Yıldırım en sonunda dört gözle beklenen açıklamayı yaptı ve öğretmen atamalarına bir tarih ve net bir sayı belirtti. Tarih olarak önümüzdeki ay ve atama yapılacak öğretmen sayısı ise 20.000 olarak açıkladı. Eğer bu sayı yetersiz kalırsa da tekrar yapılacak.