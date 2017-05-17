MEB öğretmen atama sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili mülakat sonuçları az önce açıklando. Binlerce öğretmen adayını ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları meb.gov.tr adresinden öğrenilebilmekte.

Buradan linke tıklayarak veya linki kopyalayıp arama kısmına yapıştırarak da direk sorgu sayfasına gidebilirsiniz : https://goo.gl/l6CR4M

+60 üzeri puan alanlar tercih yapabilecek

Öğretmenlik mülakat sonucuna göre altmış puan üzeri alan adaylar tercih yapabilecekler. Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılan duyuru da adaylar sonuçları MEB.go.tr adersinden sorgulayarak öğrenebilecekler. 2017 yılı MEB bin sözleşmeli öğretmen atamaso sözlü sınavın da başarılı olanların atamaları tercihleri dikkate alınarak sözlü sınav puanlarına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

KPSS Puanı Yüksek Olan Avantajlı

Adaylarının puanlarının eşitliği durumun da KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Tercihlerine atanamayan adaylardan”9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurası ile atanacaklardır.

Tarım ve terbiye kurulu gereğince bilişim teknolojileri alanını atanmak üzere başvuru da bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bilgisayar bilimleri bilgisyar teknolojisi bileşim sistemleri, matematik bilgisayar bölümü ile ilgili bölüm mezunları tercih edilecektir.