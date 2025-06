Kozafit Platformu 2000 Üyeye Ulaştı!

Kozafit.com'un macerasında her şey bir niyetle başladı.

Bir kadın girişiminin, kendi bedenini keşfetmek, güçlenmek, sağlıkla hareket etmek isteyen başka kadınlara ulaşma hayaliyle...

Ve bugün: Kozafit 2000 üyeye ulaştı.

Ama bu sayı, sadece bir istatistik değil.

Bu; 2000 farklı beden, 2000 ayrı niyet, 2000 dönüşüm demek.

Aynı çatı altında bir araya gelen kadınların ortak bir niyette buluştuğu, birbirini tuttuğu, desteklediği bir yolculuk bu.

Kozafit, başlangıçta sadece bir platformdu belki.

Oysa bugün bir topluluğa dönüştü.

Birlikte ter atıp, birlikte güçlendik. Kimi zaman omzumuzdaki yükü hafiflettik, kimi zaman belimizin ağrısına çözüm aradık.

Ve çoğu zaman — yalnız olmadığımızı hatırladık.

Kozafit’teki her ders, her WhatsApp mesajı, her nefes, her esneme bir şeylere vesile oldu.

Bir alışkanlık değişti, bir omurga düzeldi, bir zihin hafifledi.

Ve en önemlisi: bir kadın, kendine yeniden inandı.

Eğer sen de hâlâ bekliyorsan…

Hâlâ “benim bedenim çok mu geride kaldı” diye düşünüyorsan…

Hâlâ “nereden başlayacağım ki” diyorsan…

Bil ki yalnız değilsin.

Ve dönüşüm tam da burada başlıyor.

7 Gün Ücretsiz Deneme hakkınla hemen Kozafit’e katılabilir, o ilk adımı bizimle birlikte atabilirsin.

Kozandan çıkmak için belki de tam zamanı.

https://kozafit.com/