Anahtar Teslim İnşaat Maliyet Hesaplama Rehberi

Yeni bir ev yaptırmak isteyenler için en konforlu seçeneklerden biri kuşkusuz anahtar teslim inşaat modelidir. A’dan Z’ye tüm inşaat süreçlerinin tek bir firma tarafından yürütüldüğü bu sistem, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlar. Ancak en çok merak edilen konulardan biri, anahtar teslim m2 maliyeti ve bu maliyetin neleri kapsadığıdır.

Anahtar Teslim Neleri İçerir?

Anahtar teslim projeler, temelden çatıya, tesisattan boyaya, iç dekorasyondan dış cepheye kadar her şeyi kapsar. Bu modelde müşteri yalnızca isteklerini belirtir ve tüm süreç profesyoneller tarafından yönetilir. Projeye göre opsiyonel hizmetler de eklenebilir: yerden ısıtma, akıllı ev sistemleri, özel peyzaj gibi.

Bu sistemin en büyük avantajı sürpriz maliyetlerin olmamasıdır. Genellikle m2 üzerinden belirlenen sabit fiyat ile her şey baştan planlanır. Detaylı bilgi için anahtar teslim inşaat hizmetleri sayfası incelenebilir.

Ortalama M2 Maliyeti

2025 yılı itibariyle Bursa’da ortalama bir anahtar teslim inşaat m2 maliyeti, 7.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Bu fiyat aralığı kullanılan malzemelere, iç dekorasyon tercihlerine ve arsanın konumuna göre değişebilir.

Proje aşamasında maliyet hesabı yaparken zemin hazırlığı ve alt yapı işlerinin de dahil olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Özellikle subasman gibi yapı bileşenleri bazen ayrı fiyatlandırılabilir. Ayrıca radye temel gibi temel sistemlerinin projenize özel hesaplanması gerekebilir.