Yunanistan Golden Visa ile Avrupa’da Yeni Bir Hayat: Anastasia Chroni ve CHRONI and Associates Law Firm Yanınızda

Türkiye’den Avrupa’ya Açılan En Avantajlı Kapı: Yunanistan Golden Visa

Yunanistan Golden Visa programı, Türk yatırımcılar için Avrupa’da yasal oturum hakkı elde etmenin en uygun ve ekonomik yollarından biridir. Yalnızca 250.000 Euro tutarında bir gayrimenkul yatırımı ile yatırımcı ve ailesi, Yunanistan’da yaşama, çalışma ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkına sahip olur.

Bu fırsatı doğru ve hızlı şekilde değerlendirmek isteyen Türk yatırımcıların tercihi ise Anastasia Chroni ve onun liderliğindeki CHRONI and Associates Law Firm oluyor.

Anastasia Chroni Kimdir? Golden Visa’da Türkiye’nin Güvencesi

Yunanistan’ın en deneyimli hukukçularından biri olan Anastasia Chroni, 15 yılı aşkın süredir uluslararası yatırım ve göçmenlik hukuku alanında hizmet veriyor. Kurucusu olduğu CHRONI and Associates Law Firm, özellikle Türk yatırımcıların Yunanistan Golden Visa süreçlerini baştan sona yöneterek, yüksek başarı oranıyla güven sağlıyor.

Anastasia Chroni’nin vizyonu, sadece hukuki destek vermek değil, yatırımcıların Avrupa’da sürdürülebilir bir hayat kurmasını sağlamaktır.

“Yatırımınız sadece taşınmaz almak değildir. Avrupa’da yeni bir hayat kurmanın kapısını aralamaktır. Bu sürecin her adımı uzmanlık ve özen gerektirir.”

— Anastasia Chroni

Neden Yunanistan Golden Visa? Türkiye’ye En Yakın Avrupa Kapısı

• Uygun Yatırım Eşiği: Yunanistan, Avrupa’daki Golden Visa programları arasında en düşük yatırım tutarına sahip.

• Schengen Serbestliği: Yatırımcı ve ailesi, tüm Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilir.

• Aile Kapsamı: Eş, 24 yaşına kadar olan çocuklar ve anne-babalar başvuru kapsamına dahil edilebilir.

• Türkiye’ye Coğrafi Yakınlık: Kolay ulaşım, benzer kültür ve iklim avantajları.

• Yatırım Getirisi: Atina, Selanik ve turistik bölgelerde gayrimenkul yatırımı yüksek kira geliri ve değer artışı sağlıyor.

CHRONI and Associates Law Firm ile Süreci Sorunsuz Yönetin

Golden Visa başvuruları karmaşık ve detaylı hukuki süreçler içerir. İşte bu noktada CHRONI and Associates Law Firm devreye girer. Firmamızın sunduğu hizmetler:

• Doğru ve kazançlı gayrimenkul yatırımlarının seçilmesi

• Mülkiyet ve tapu incelemesi ile risklerin ortadan kaldırılması

• Satın alma işlemlerinin hukuki güvence ile tamamlanması

• Golden Visa başvuru dosyasının hazırlanması ve Yunan makamlarına teslimi

• Aile üyelerinin başvuruya dahil edilmesi

• Oturum kartı ve gerekli belgelerin takibi

• Yatırım sonrası kira yönetimi ve vergi danışmanlığı

Tüm süreçler Türkçe destekle ve vekalet yoluyla yatırımcının Yunanistan’a gelmesine gerek kalmadan yürütülür.

Golden Visa Başvurusu Ne Kadar Sürer?

CHRONI and Associates Law Firm, başvuru sürecini ortalama 6-8 hafta gibi kısa bir zamanda tamamlar. Belgelerin toplanmasından oturum kartının teslimine kadar tüm aşamalar, uzman hukuk ekibimiz tarafından şeffaf ve hızlı biçimde yürütülür.

Golden Visa ile Gelen Ayrıcalıklar

• 5 yıl geçerli, yenilenebilir oturum hakkı

• Schengen ülkelerine vizesiz seyahat imkânı

• 24 yaşına kadar olan çocuklar ve eşin yanı sıra anne-baba dahil aile üyeleri

• Yunanistan’da eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı

• Yatırım yapılan taşınmazdan kira geliri elde etme fırsatı

• 7 yıl kesintisiz oturum sonrası vatandaşlık başvurusu hakkı

Yatırım İçin En İyi Bölgeler: Atina, Selanik ve Turistik Lokasyonlar

CHRONI and Associates Law Firm, Türk yatırımcılar için en uygun gayrimenkul projelerini belirleyerek yüksek getiri sağlamayı hedefler. En çok tercih edilen bölgeler:

• Atina şehir merkezi ve yeni rezidans projeleri

• Selanik’te öğrenci ve uzun dönem kiralamaya uygun daireler

• Girit, Santorini gibi turistik bölgelerde tatil amaçlı konutlar

• Değer artışı ve kira getirisi yüksek yeni inşaat projeleri

Golden Visa’dan Vatandaşlığa: Uzun Vadeli Planlama

Golden Visa doğrudan vatandaşlık sağlamasa da, 7 yıl aralıksız yasal oturum sonrasında yatırımcılar Yunan vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir. Anastasia Chroni, vatandaşlık sürecinde de profesyonel hukuki destek sunarak yatırımcıların hak kaybı yaşamamasını garanti eder.

Neden Anastasia Chroni ve CHRONI and Associates Law Firm?

• 15 yılı aşkın uluslararası hukuk deneyimi

• Türkiye piyasasına özel Türkçe destek ve iletişim

• Yüzlerce başarılı Golden Visa başvurusu

• Eksiksiz ve şeffaf danışmanlık hizmeti

• Vekalet ile uzaktan süreç yönetimi

• Yatırım sonrası destek ve mülk yönetimi

Avrupa’da Yeni Bir Hayata Hazır mısınız?

Türkiye’den Avrupa’ya açılan en uygun kapı olan Yunanistan Golden Visa programında yanınızda deneyimli ve güvenilir bir hukuk ortağı olması başarınızın anahtarıdır. Anastasia Chroni ve CHRONI and Associates Law Firm, yatırım sürecinizi profesyonelce yöneterek, sizi Avrupa’da yeni bir hayat kurmaya hazırlar.

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