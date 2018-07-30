LGS sonuçların açıklandı

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LGS sonuçların açıklandı
LGS sonuçların açıklandı admin Tarih: 2018-07-30 Saat: 17:56:49
Güncelleme : 2018-07-30 17:56:49Bu içerik 92 kez okundu.
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LGS sonuçların açıklandı

LGS sonuçlarını yaklaşık 2 - 3 haftadır bekleyen öğrenciler en sonunda beklediklerini bugün öğrenebiliyorlar. 3 Temmuz gününde tamamlanan tercih sürecinin sonrasında LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

MEB sitesinde bulunan sonuç öğrenme sorgulama panelinden LGS sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Sonuç sorgulama sayfası açılmayabilir veya geç açılabilir ki bu yoğunluktan dolayı kaynaklanan bir durumdur. MEB adresi dışında herhangi bir yerden sonucu öğrenmeniz mümkün değildir. 

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