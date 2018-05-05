2018 DGS'nin tarihi

2018 DGS'nin tarihi ertelendi. 2018 DGS ne zaman yapılacak? 2018 DGS’nin ise tarihinde değişikler meydana geldi. ÖSYM tarafından ise ortaya çıkmış olan 2018 DGS’nin ise tarihi geriye atıldı.

ÖSYM, ise 2 yıllık olan kısımlardan oluşan 4 yıllık bölümlere ise geçmiş olmayı düşündüğü öğrenciler amaçlı ise sekiz Temmuz tarihi içerisinde ki yapılanmasını da planlamış olan Dikey Geçiş Sınavı’nın ise (DGS) geriye atıldığı bildirildi. Kurum içerisinde ise son dakika da ise düzenlemiş olduğu duyuruya göre ise, 2018 DGS 21 Temmuz 2018 Cumartesi günün de gerçekleşeceği saptandı.

ÖSYM’nin ise internet üzerinden uygulanmış olan açıklama sırasında ise “2018-DGS Adaylarının Dikkatine! 8 Temmuz 2018 tarihi içerisinde meydana geleceği anlaşıldı.