MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması

MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Son Dakika haberine göre ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beş bin kadar sözleşmeli olan öğretmenin ise ataması olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise beş bin kadar sözleşmeli olan öğretmenin ise ataması olacaktır. Bakanlıktan ise gelmiş olan yazılı duyuru sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı ile alakalı olan resmi eğitim kurumları içerisinde ise ek ders ücreti ise karşılık olarak da görev yapmış olanların ise sözleşmeli şekilde geçişleri kapsamı içerisinde ise beş bin kadar atama olacağı da saptandı.

Öteki taraftan ise, bu kapsam içerisinde beş bin kadar sözleşmeli öğretmen pozisyonuna ise uygulanmış olan atamalar ardından ise boş pozisyon olarak kalması şeklinde, boş kalmış olan pozisyonlara, ise öğretmenlik amaçlı uygulanmış olan 2018 yılı içerisinde ise Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları ise esas olarak alındığı ve aynı şekilde ise atama olacaktır.”