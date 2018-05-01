İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi. Milli Eğitim Bakanı olan İsmet Yılmaz, ataması olacak 25 bin kadar öğretmen amaçlı mülakatların da gerçekleşeceğini dile getirerek, “İnşallah seçim ardından da atamaların ise hepsini bildireceğiz” diye söyledi.

Manisa da bu yıl içerisinde 478’incisi yapılan Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamı içerisinde Sultan Camii’nden ise mesir saçımına girmiş olan Milli Eğitim Bakanı olan İsmet Yılmaz, ise daha sonrasından da Ak Parti Manisa İl Başkanlığı’nı da ziyarette bulunduğu saptandı.

Partililer tarafından ise kapı da ise karşılanmış olan Bakan Yılmaz, bu alanda uygulanmış olan duyuru sırasında ise Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ise övgüler de bulunduğu da saptandı.