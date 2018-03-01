YKS kılavuzu yayınlandı

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YKS kılavuzu yayınlandı
YKS kılavuzu yayınlandı admin Tarih: 2018-03-01 Saat: 21:55:56
Güncelleme : 2018-03-01 21:55:56Bu içerik 40 kez okundu.
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YKS kılavuzu yayınlandı 

2018 – YKS kılavuzu yayımlandı. Başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı! Üniversite adayları tarafından merak ile beklenmiş olan yeni sınav ile alakalı olan ÖSYM’den kritik bir duyuru da bulunuldu. YKS kılavuzu açıklandığı birde başvuru tarihleri de duyuruldu.

Başvuru sürecinin ise, sınav ücreti ise fazlası ile bilginin de bulunduğu YKS 2018 kılavuzu öğrencilerin de sınav ile alakalı merak etmiş oldukları sorulara yanıt vermektedir. 2017-2018 Eğitim ile Öğretim yılı içerisinde yeni bir üniversite de sınavı ile karşı karşıya olacağı ve öğrencilerin ise merak ile beklemiş olduğu açıklama sırasın da ÖSYM den duyuruldu.

Öğrenci Seçme ile Yerleştirme Merkezi olan, 2018 YKS yani şu Yükseköğretim Kurumları Sınavı maksatlı olan kılavuzun da alt kısmında bulunan bağlantıdan bulabilirsiniz.

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