Tüm dünyada en yaygın kullanımı ile lider konumda olan Microsoft Windows 10 ve diğer sürümleri en yeni versiyon ve güncellemeler sunarak kullanıcıları oldukça memnun etmektedir. Özellikle iş veya şirket odaklı düşünülürse Windows 10 satın al işlemi oldukça önemli hale geliyor. Fakat evinde özel amaçlı kullananlar için Windows 10 Home yeterli olacaktır.

Bazı özellikleri sayesinde Windows 10 Pro kullanıcısına son derece kolaylık sağlarken bir taraftan da yüksek güvenlikli koruma sağlıyor. Mesela Pro ’ya has olan Assigned Access ile belirli bir kullanıcı hesabını sadece belirli bir uygulamayı kullanabilecek şekilde kısıtlayabilmesini sağlıyor.

Windows 10 Pro Özellikleri

Windows 10 pro satın al ve böylece sorunsuz bir şekilde yönetim sağla. Windows 10 Pro’ nun size sunduğu ve vadettiği işte tam da bu. Yepyeni sürüm ve güncellemelerle hayatımıza müthiş kolaylıklar katan Microsoft kullanıcılarını düşünmeye devam ediyor. Mesela en son eklenen bir özellik uzak Masaüstü aracı sayesinde sisteminizi uzaktan, hemen yanı başınızda gibi kontrol etmenizi sağlıyor. Ayrıca BitLocker şifreleme sayesinde bilgisayarınız çalınıp götürülse bile şifrelendiği için tüm bilgileriniz koruma altına alınmış olacak.

İlaveten Windows 10 Pro ’ da işlev ve güvenlik güncellemelerini birlikte erteleme şansına sahipsiniz. Yani güncellemelerin iyi bir takibi ancak Windows 10 pro ile mümkün denebilir. Windows 10 pro ile kurumsal odaklı işlevlere sahip olabilirsiniz. Evde kullananlar da memnun olabilir bu özelliğinden. Ayrıca Windows 10 Pro PC’nizi bir domain’e eklemenize müsaade ediyor ve bunu Active Directory ile sağlıyor. Ev kullanıcılarını değil belki ama şirket kullanıcılarını oldukça yakından ilgilendiriyor.

Windows 10 Sürümleri Nelerdir?

İster Windows 10 satın al ister Windows 10 lisans satın al her iki durumda da Windows sürümlerini doğru amaçla alıp kullanmakta fayda vardır. Tüm Windows 10 sürümleri şunlardır: Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Pro for Workstations, Enterprise, Enterprise LTSC, Education, Pro Education, “Windows 10 in S mode” IOT ve Team. Her birinin kullanım amacı farklı olsa da eksik olan pek çok yazılımları ücretsiz indirerek tamamlama şansına sahipsiniz.