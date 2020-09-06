Türkiye'de koronavirüs can almaya devam ediyor

Anasayfa SAĞLIK Türkiye'de koronavirüs can almaya devam ediyor
Türkiye'de koronavirüs can almaya devam ediyor
Türkiye'de koronavirüs can almaya devam ediyor admin Tarih: 2020-09-06 Saat: 21:01:35
Güncelleme : 2020-09-06 21:01:35Bu içerik 37 kez okundu.
Reklam

Türkiye'de koronavirüs can almaya devam ediyor

Türkiye'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 53 oldu. Ağır hasta sayısında da artış yaşanmaya devam ediyor. 1013 kişinin korona virüs tedavisi tamamlandı ve iyileşen kişi sayısı toplamda 251.105 oldu. 

96 bin test gerçekleşti 

Yapılan testler sonrasında 1578 kişi hastalık tanısı konuldu ve tedavilerine başlandı. Sağlık bakanlığı tarafından açıklama geldi ve tedbirlere uyulması talep edildi. 

Sağlık bakanı tarafından gelen açıklama : 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı