Türkiye'de koronavirüs can almaya devam ediyor

Türkiye'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 53 oldu. Ağır hasta sayısında da artış yaşanmaya devam ediyor. 1013 kişinin korona virüs tedavisi tamamlandı ve iyileşen kişi sayısı toplamda 251.105 oldu.

96 bin test gerçekleşti

Yapılan testler sonrasında 1578 kişi hastalık tanısı konuldu ve tedavilerine başlandı. Sağlık bakanlığı tarafından açıklama geldi ve tedbirlere uyulması talep edildi.

Sağlık bakanı tarafından gelen açıklama :