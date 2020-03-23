Çocuklarda koronavirüs belirtileri açıklandı

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Çocuklarda koronavirüs belirtileri açıklandı
Çocuklarda koronavirüs belirtileri açıklandı admin Tarih: 2020-03-23 Saat: 22:45:27
Güncelleme : 2020-03-23 22:45:27Bu içerik 32 kez okundu.
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Çocuklarda koronavirüs belirtileri açıklandı

Uzun süredir konuşulan korona virüsün aslında çocuklar üzerinde nasıl etkileri olduğu konusunda çok fazla açıklama yapılmamıştı. Bu konuda gelen açıklama Çocuk doktoru ve TV sunucusu Yevgeniy Komarovskiy tarafından geldi.

Enfekte olan çocukların kusma ve ishal belirtlerinin ilk belirtiler olduğunu buna ek olarak dışkıda değişiklikler yaşanması ve nefes alma sıklığında veya ritminde problem yaşanması gibi belirtileri olduğu açıklandı.

Bunlara ek olarak bu virüsün dışkılama yoluyla vücut içersinden atılması uzun bir zaman alıyor. Bu nedenle dışkı ile ilgili sorunlarda dikkatle takip altına alınması gerektiği söyleniyor.

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