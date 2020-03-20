Koronavirüs kontrolü için internet sitesi

Sağlık bakanlığı tarafından korona virüsü ile mücadale konusunda yeni uygulamalar gelmeye devam ediyor. ALO 184 uygulaması sonrasında başarı elden bakanlık şimdi de yeni bir başarılı proje daha gerçekleştirdi ve yüz binlerce vatandaşın kısa bir süre içersinde ön değerlendirme testine alınarak korona virüsüne sahip olup olmadığını test edebilecek.

Test sitesine ulaşmak için görsele tıklayabilirsiniz

İnternet üzerinden yapılan ön değerlendirmede testi yapan kişiye kısa sorular sonrasında bir sağlık kuruluşuna gidip gitmemesi konusunda tavsiye veriliyor. Bu sayede hastanede oluşacak olan yoğunluklar engellenmiş olunuyor ve vatandaşların da oluşan endişeleri tereddütleri ortadan kalkmış ve yanlış bilgiye mağruz kalmamış oluyorlar.