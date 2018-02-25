Bel Ağrısı Birçok Hastalığın Nedeni Olabilir

Bel bölgesi insanın yürümesi, oturması gibi bütün hareketlerini sağlıklı bir şekilde uygulayacağı bölge olmakla birlikte bel bölgesindeki herhangi bir problem ciddi ağrı ve hareket kısıtlamalarına neden olabilmektedir. Bel bölgesinde gelişen ağrılar birçok ciddi hastalığın habercisi olabilmektedir. Bu nedenle ertelemeden doktora başvurmak gerekmektedir.

Bel ağrılarına neden olan ve en sık yaşanan problemler bel kayması ve bel fıtığıdır. Bel kayması; doğumsal ya da ileri yaşa bağlı deformasyonların neden olduğu omur kemiklerinin konum değiştirmesi olarak açıklanmaktadır. Bel kayması; travma ya da çok fazla doğum yapmış kişilerde daha sık görülmekle birlikte tedavisi ertelendiği sürece birçok ciddi probleme de neden olabilmektedir. Bel ağrılarına neden olan bir diğer faktör ise bel fıtığıdır. Bel fıtığının ağrı dışındaki belirtileri şu şekildedir;

Hareketin kısıtlanması

Bacaklara kadar ulaşan ağrı ve uyuşma

Güçsüzlük

İdrar kaçırma

Bel fıtığı teşhisi konulan hastaların yaşam tarzlarını değiştirmeleri önerilmektedir. Hastaların; ağır taşımamaları, eğilmemeleri, uzun süre oturmamaları, yukarı doğru uzanmamaları, belini üşütmemeleri ve stresten kaçınmaları gerekmektedir. İleri derecede bel fıtığı problemi yaşayan kişilerin ameliyat olması gerekmektedir. Şiddetli ağrı, yürüyememe, güç kaybı, iktidarsızlık ve fıtık parçasının kopması gibi durumlarda uygulanacak bel fıtığı ameliyatının alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Gelişen teknoloji ve teknik imkanların tıp alanında kullanılabilmesi bel fıtığı ameliyatının lazer ile yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Lazerle bel fıtığı ameliyatı herhangi bir kesi ve dikiş işlemlerine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem hem doktor hem de hasta açısından açık ameliyatlara oranla çok daha konforludur.

Bel ağrısı özellikle sürekli hale geliyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı ve tedavi yöntemlerine başlanmalıdır. Özellikle bey kayması problemi tedavi edilmediği sürece hastada kemik erimesi problemine yol açmaktadır.