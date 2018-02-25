Evlilikte Kültürel Farklılıkları Aşma Yolları

Türkiye çok kültürlü bir toplumdur. Anadolu coğrafyası uzun yıllardır farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir mozaik halindedir. Her toplum farklı yaşayışlara saygı göstererek kendi kültürlerini yaşatmaya devam etmiştir. İş ve okul yaşamında farklı kültürlerde yetişmiş insanlar çoğunlukla uyum içerisinde yaşasalar da evlilik gibi yaşamın ortak değerlerde paylaşıldığı durumlarda kültür farklılıklarının neden olduğu bazı sorunlar yaşanabilmektedir.

Evliliğin ilk ayları yuva kurmanın heyecanı ve mutluluğu ile oluşabilecek sorunlar öngörülememektedir. Ancak zaman içerisinde geniş ailelerin de etkisi ile öncelikli durumlarda farklılıklar ve fikir ayrılıkları yaşanabilmektedir. Öyle ki kültür farklılıklarının sorun oluşturduğu birçok çift ayrılma düşüncesi içine girebilmektedir. Bu durumlarda çiftlerin profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duymaları çok normaldir. Evlilik terapistleri ya da aile danışmanları çiftlere farklı bakış açıları sağlayarak sorunların çözümünü daha kolay hale getirmektedir. İstanbul’da özellikle Bakırköy aile danışmanlığı hizmeti veren psikologların yoğun olduğu bir bölgedir. Aile danışmanlarına başvuran birçok çift evliliklerindeki birçok sorunun çözümüne kısa sürede ulaşabilmektedir. Bakırköy evlilik terapisi konusunda çalışmalar yapan terapistlerle birkaç seansta empati kurmanın, fedakarlık yapmanın ve anlayış göstermenin birçok farklı yolu denenerek evliliklerin kurtarılması sağlanmaktadır.

Özellikle İstanbul, çok farklı coğrafyalardan göz alan bir şehirdir. Bu durum hem kültür zenginliği oluşturmakta hem de evlilik kurumlarında birtakım sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir. Her kesimden insanın yaşayabileceği problemlerin içinden çıkılamaz bir durum olarak algılanmaması ve terapi ile evliliklerin kurtarılabileceği unutulmamalıdır. İstanbul’da özellikle Bakırköy psikolojik danışmanlık konusunda farklı çalışmalar gerçekleştirmiş terapistlerin hizmet verdiği bir bölgedir.

Evlilikte kadın ya da erkek; bireyin özlük haklarına saygı duyulması ve yaşamı ortak kılarak mutluluğu çoğaltabilmek amaç edinilmelidir.