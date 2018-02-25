Burun Ameliyatı Sonrasında Nasıl Görüneceğim Merakı

Uzun yıllardır olduğu gibi günümüzde de pek çok insan burun şeklinden ya da büyüklüğünden memnun olmamakla birlikte estetik ameliyatlar ile istedikleri burun şekline kavuşma hayali içindedir. Ancak burun estetiği ameliyatı sonrasında oluşacak görüntü ameliyat olmak isteyen birçok insanı da tedirgin etmektedir.

Burun estetiği ameliyatı, teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok farklı uygulama ile birlikte yapılarak hastanın ve doktorun ameliyat sonrasını öngörmesini sağlamaktadır. Burun estetiği ameliyatı öncesinde doktor ile iletişim ve ameliyat planı oluşturma süreci operasyonun hastayı tatmin etmesi açısından çok önemlidir. Bu noktada doktor seçimi de dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burun ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorun; bu alanda tecrübeli olması, daha önce ameliyat gerçekleştirdiği canlı örneklerin bulunması, ileri teknolojinin imkanlarından yararlanıyor olmaı ve daha önce gerçekleştirdiği burun estetiği ameliyatlarının revizyon ameliyatına ihtiyaç duymamış olması gerekmektedir. Estetik burun ameliyatı sırasında;

Burun küçültme / büyütme

Burun kemerindeki eğriliklerin düzeltilmesi

Burun kanatlarının ve deliklerinin küçültülmesi

Burun ucu estetiği gibi işlemler uygulanabilmektedir.

Ameliyat olacak kişinin nasıl bir burun istediğini açık bir dille doktoruna ifade etmesi önemlidir. Aynı zamanda hayal edilen burun şeklinin doğal bir görünüme sahip olması ve burunun fonksiyonel özelliklerine de zarar verici yapıda olmaması gerekmektedir. Ameliyat olacak kişi ve ameliyatı gerçekleştirecek doktorun ortak paydada buluşmasında en büyük etmen; 3 boyutlu tasarım teknolojisi ile planlanan burun şeklinin hastanın yüz bölgesinin alınan modeline uyarlanmasıdır. Böylece hasta ameliyat sonrasında nasıl görüneceğini merak eden hastalar gerçekçi bir şekilde görebileceklerdir. Tabi ki tüm bunların yanında kaçırılmaması gereken ayrıntı; planlanan burun şeklinin uygulanabilir olması ve doktorun uygulayabilecek tecrübe ve potansiyelde olmasıdır.