Vajinal Dudak Estetiği Bilgi

Kadınlarda vajinal estetikler yapılmaktadır. Bunlar vajinal dudak estetiği, kızlık zarı dikimi, vajinal daralma ve vajinal beyazlatmalardır. Bu işlemi yaptıran birçok kadın mevcuttur fakat doktor seçiminin iyi yapılması gerekmektedir. Herhangi bir komplikasyon oluşmaması için işinde uzman bir doktor seçilmelidir. Bu konuda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Timuçin Timuroğlu oldukça başarılı bir uzmandır. Hem estetik operasyonlarda hem de çeşitli kadınsal rahatsızlıkların tedavisinde en çok tercih edilen doktorlardan birisidir.

Vajinal Dudak Estetiği Nedir?

Genital estetik operasyonlarından en çok tercih edilen estetiklerden biri vajinal dudak estetiğidir. Kadınlarda büyük dudak ve küçük dudak olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı kadınlarda dudak boyu biri simetrik olmayabilir. Bir dudak daha küçük iken diğer dudak sarkık olabilir. Bu asimetrik dudaklar vajinal dudak estetiği ile simetrik hale getirilmektedir. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Timuçin Timuroğlu vajinal dudak estetiğinde oldukça uzman bir doktordur. Kadınların sık sık tercih ettiği bir doktordur.

Küçük Vajinal Dudak Estetiği

Küçük vajinal dudak estetiğinin diğer adı labioplasti ameliyatıdır. Labium kadınlarda genital dudaklara verilen isimdir. Kişinin tercihine göre ve sağlık durumuna göre vajinal dudak estetiği lokal veya genel anestezi ile yapılmaktadır. Dudak sarkması kadınlarda mümkündür. Bu durum kadınların rahatsız olmasına neden olur. Küçük vajinal dudak estetiği ile fazla kısım alınır ve dudaklar simetrik hale getirilir. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Timuçin Timuroğlu vajinal dudak estetiğini 45 dakikada yapmaktadır. Ameliyat 30 dakika sürmektedir. 15 dakika ise hastanın anesteziden çıkma süresidir.

Büyük Vajinal Dudak Estetiği

Kadınlarda bulunan genital dudak yeteri kadar dolgun değilse büyük vajinal dudak estetiği ile dolgunlaştırılabilir. Ameliyat ergenlik döneminden başlayarak doğum yapmış yapmamış fark etmeksizin her kadın için uygulanabilir. Büyük vajinal dudak estetiği lokal veya genel anestezi ile yapılır. Ameliyat süresi 1 saattir.

Vajinal Dudak Estetiği Sonrası Süreç Nasıldır?

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Timuçin Timuroğlu hastalarına ameliyat sonrası belirli ilaçlar verir. İlaçların düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Düzenli olarak kontrole gelinmesi gerekmektedir. Dikişler eriyen dikiştir bu nedenle dikişlerin alınması gerekmez. Genital bölgenin temiz tutulması gerekmektedir. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Timuçin Timuroğlu’na ulaşmak isteyen hasta telefon numarası ya da internet sitesinden uzman doktora ulaşabilmektedir.