GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından gelen açıklama sonrasında tepki çeken GATA Başhekim Yardımcısı görevinden alındı. Sağlık teftiş kurulu yaptığı inceleme sonrasında sosyal medya hesabında tepki çeken paylaşımlar yapan Ali Edizer hakkında inceleme yaptı.

İnceleme yapıldı

Yapılan incelemeler sonrasında söylenen sözlerin sözleşmesinin feshedilmesine neden olunup görevden alınmasına kadar gitti. Edizer tarafından gelen açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bulunan Medeni Kanunu yok edeceği ve boşanmak yerine ikinci bir eş alımının daha doğru olduğu gibi söylemleri yer alıyordu.

Özgür Özel açıklama yaptı

Konunun takipçisi olacağını belirten Özel açıklamasında şunu söyledi :