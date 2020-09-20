Türkiye'de korona virüs 20 Eylül verileri

Bugün için korona virüs detayları paylaşıldı. Bugün paylaşılan verilere göre 61 kişi hayatını kaybederken ağır hasta sayısında da artış yaşandı. Bugün içinde 1519 kişi hastalığa yakalandığı tespit edildi.

Artış hızı yavaşladı

Sağlık bakanı tarafından gelen açıklamada ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilip hastalığın artış hızında bir yavaşlama olduğunun aşikar olduğunu ancak kesinlikle tamamen bitmeden mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle bunu yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanları için yapılması gerektiği belirtildi.

Grip de yaygınlaşıyor

Sağlık bakanı tarafından gelen uyarıda şu anda grip salgınının da oluştuğunu ve koroan virüs için hangi önlem alındıysa grip içinde bu önlemin alınması sonrasında grip salgınınında da kolayca kurtulunabileceği belirtildi. Ayrıca bu virüslü dönemde durumu 2 kat kötü olmaması için tedbirlere uyma konusunda dikkatli olunması talep edildi.