Burun Estetiğinde Piezoelektrik Cerrahi Yöntemi

Burun hem fonksiyonel özellikleri bakımından hem de estetik açıdan oldukça önemlidir. Günümüzde birçok kişi burun şeklinden mutlu olmamakla birlikte estetik operasyonlarla arzu ettikleri burun şekline kavuşmak istemektedir.

Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatları uzun süredir uygulanabilen ve en çok tercih edilen estetik ameliyatlar arasındadır. Dönemin teknolojik imkanları dahilinde farklı yöntemle uygulanabilen burun ameliyatı;

Burun eğriliklerinin düzeltilmesi

Burun ucunun kaldırılması

Burun deliklerinin daraltılması

Burun kanatlarının küçültülmesi

Burunun küçültülmesi ya da büyütülmesi

Burun içerisindeki alerjik rinit, solunum zorlukları, sinüs girişlerindeki yapısal bozuklukların giderilmesi için gerçekleştirilebilmektedir.

Burun estetiği ameliyatında uygulanan son yöntem ise Piezoelektrik cerrahidir. Bu yöntemle kesilen kemiğin çevresindeki damar ya da dokulara zarar verilmemekte, bölgede herhangi bir hasar oluşmamaktadır. Tam istenilen bölgeye müdahale edilmesini sağlayan Piezoelektrik yöntemi ile iyileşme süreci yaklaşık %60 oranında hızlı olmaktadır. Aynı zamanda istenilen şeklin birebir halde somutlaştırılmasında da bu tekniğin payı büyüktür.

Burun estetiği ameliyatından önce istenilen şeklin görseli doktora gösterilmeli ve yine istenilen şekil doktora açık ve net bir şekilde açıklanmalıdır. 3 boyutlu tasarım teknolojisi ile arzu edilen burun şeklinin ameliyat olacak kişinin yüzünde simüle edilmesi ameliyat sonrasında tatmin olma eşiğini yükseltmektedir.

Burun estetiği ameliyatında burunun işlevsel özelliklerinin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Tecrübesiz doktorların gerçekleştirdiği ameliyatlar sonrasında kişinin sağlıklı bir şekilde nefes alamaması ya da koku duyusunu kaybetmesi gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle burun ameliyatını gerçekleştirecek olan doktorun mümkünse daha önce burun ameliyatı gerçekleştirilmiş canlı örneklerinin görülmesi önerilmektedir.

Solunum işlevinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, doğal ve güzel bir burun görünümüne sahip olunması ameliyat sonrasında iyileşme sürecinde burun bakımına da bağlı olduğu unutulmamalıdır.