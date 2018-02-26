Çocuklarda İnmemiş Testis Tedavisi Kaç Yaşında Başlamalıdır

Çocuklarda görülen ürolojik problemler yetişkinlerde görülen problemlerden oldukça farklıdır. Özellikle erkek çocuklarda görülen ürolojik problemler; hipospadias, inmemiş testis ve utangaç testis gibi hastalıklardır. Doğumsal olan bu problemler mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen ya da yanlış tedavi yöntemi uygulanan çocuklarda hem psikolojik hem de fizyolojik problemler açığa çıkma olasılığı çok yüksektir.

İnmemiş testis; torbalarda olması gereken testislerin kasık kanalında kalması durumudur. Bu durumda bazı çocuklarda testis kimi zaman torbalara inebilmekte ve refleks sonucu tekrar yukarı çıkabilmektedir. Bu problem utangaç testis olarak tanımlanmakta ve bir çocuk ürolojisi uzmanı tarafından gerçekleştirilecek elle müdahale sonucunda tedavisi mümkün olabilmektedir. Ancak inmemiş testis cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Uzun yıllar boyunca erkek çocuklardaki ürolojik problemlerin tedavisi 6 – 7 yaşlarında gerçekleştirilirken son dönemlerde 2 yaş altındayken gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir. Çocuk henüz bezliyken ve gerçekleştirilecek müdahaleden sonra takılacak olan stentin farkında olmadan tedavi sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Böylece çocuğun hem ergenlik hem de yetişkin dönemlerde psikolojik sorunlar yaşanmasının önüne geçilebilmektedir.

İnmemiş testis problemi genellikle doktorun rutin kontrolleri ya da ailenin bez değiştirmesi sırasında fark edilmektedir. Tedavi sürecine başlamak için çocuğun 1 yaşına gelmesi beklenmektedir. Eğer testis olması gereken bölgeye inmiyorsa cerrahi yöntemlerle indirilmektedir. Ayrıntılı bir değerlendirmeden sonra torbalara inmeyen testisin nerede olduğu gerek elle muayene gerekse MR gibi görüntüleme sistemlerinden faydalanılarak bulunmaktadır.

Hipospadias ya da inmemiş testislerin cerrahi yöntem ile tedavi edilmesinde doktorun yeterli donanıma ve tecrübeye sahip olması ameliyatın başarılı geçmesi açısından büyük önem taşımaktadır.