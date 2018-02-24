Omuz Yırtığının Ameliyatsız Tedavisi Mümkün Mü?

İleri yaş; vücudun belli kısımlarında deformasyonlara ve yıpranmalara neden olmaktadır. Özellikle de sağlıksız beslenme ve egzersizden uzak bir yaşamdan uzak kişiler için eklem hastalıkları ve kas rahatsızlıkları görülme oranı çok yüksektir. Gün içerisinde hareket kısıtlılığına ve ağrıya sebep olarak kişinin yaşam kalitesini düşüren problemlerden biri de omuz yırtığıdır. Omuz yırtığı genellikle 40 yaş üzerindeki kişilerde yıpranmaya ya da daha genç yaşlardaki kişilerde de travmalara bağlı olarak gelişmektedir. Rotator manşet yırtığı olarak adlandırılan bu durum; kol ya da omzun üzerine düşme, ağır kaldırma, darbe alma gibi nedenler ile oluşmaktadır. Omuz yırtığı belirtileri şu şekildedir;

Omuz ağrısı

Kolun yukarı kaldırılamaması

Kolu çevirirken zorlanma

Güçsüzlük

Eklemden ses gelmesi

Omuz yırtığı tedavi edilmesi gereken bir problemdir. Ağrının dindirilmesi ve hareket kısıtlığının ortadan kaldırılmasına dayalı tedavi yöntemleri ameliyatsız ve ameliyatlı tedavi yöntemlerinden oluşmaktadır.

Omuz Yırtığının Ameliyatsız Tedavi Yöntemleri

Kolu dinlendirmek

İlaçla tedavi

Fizik tedavi

Kol ve omuz ile yapılan aktiviteye ara vermek

Omuz yırtığının hafif derecelerinde uygulanan bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra ileri derecede görülen omuz yırtığında ameliyat ile tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hasta uzun süreli ağrı yaşıyor, kolda güç kaybı yaşanıyorsa ve doktor muayenesinde omuz yırtığının büyük olduğu saptandıysa ameliyat ile tedavi yöntemleri tercih edilmektedir.

Omuz yırtığının tedavisinde alanında uzman ve tecrübeli doktorların tercih edilmesi; iyileşme sürecini kısaltmakta ve konforlu bir süreç yaşanmasını sağlanmaktadır. İstanbul ortopedi uzmanı alanında birçok tecrübeli doktorun hizmet verdiği bir bölge olmakla birlikte uygulanacak omuz artroskopisi ameliyatında da başarılı sonuçlar alınmıştır.