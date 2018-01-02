Asker zehirlenmesi sonrasında yeni adım

Asker zehirlenmeleri sonrası yeni adım Üst üste yaşanmış olan asker zehirlenmelerinden sonra Milli Savunma Bakanlığın da yeni bir adım gelmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden olan erbaş ile erlerin “Sağlıklı, güvenli beslenmesinin de sağlaması, yerli ürünü de temin etmesi ile çiftçiye destek olması” niyeti ile Milli Savunma Bakanlığı ve Gıda, Tarım ile Hayvancılık Bakanlığı içlerin de protokol imzası olacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Erbaş ve elleri için sağlıklı ve güvenli beslenmelerini sağlamak amacı ile çiftçiye destek olmak için savunma Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık arasın da yapılan anlaşma ile protokol imzalanacaktır.

Bu durum ile askerlerimizin güvenli şekilde gıdalar tüketmesi amacı güdülmektedir.