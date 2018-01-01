Ardahan'da 1 ilçe ve 3 köyde kuduz vakası

Ardahan'da 1 ilçe ve 3 köyde kuduz karantinası. Ardahan da Hanak ilçesi ile ilçeye bağlı olan üç köyün, kuduz tehlikesi sebebi ile altı ay boyunca karantina altına alınmıştır.

Gıda, Tarım ile Hayvancılık İl Müdürlüğün de olan Turgay Şişman, Hanak ilçesinde olan Sevimli köyü içerisin de bir köpek ile kuduz tespit edilmiş olduğunu saptandı.

Birde köy içerisin de altı ay süre sarfı ile karantina da olacağını açıkladı. Karantina altına alınmış olan bu köyler de hayvan giriş ile çıkışı yaptırılmasının yasaklandığını dile getiren Şişman, “Tedbir amacı ile Hanak ilçesi içerisin de merkezi ve beraber Börk ile Binbaşak köyleri de karantina altına girmiştir.