Whatsapp'tan yılbaşı günü için kötü haber

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Whatsapp'tan yılbaşı günü için kötü haber
Whatsapp'tan yılbaşı günü için kötü haber admin Tarih: 2017-12-27 Saat: 18:20:26
Güncelleme : 2017-12-27 18:20:26Bu içerik 19 kez okundu.
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Whatsapp'tan yılbaşı günü için kötü haber 

WhatsApp'tan yılbaşı gecesi için kötü haber. WhatsApp yılbaşı gecesi eski akıllı telefonlara destek vermeyi durduracaktır.

WhatsApp, 31 Aralık 2017’den sonra eski yazılım sürümlerini çalıştırmış olan telefonların yanın da Blackberry, Windows ve Nokia telefonlarını kullananların telefonlarında ki desteği durduracak. Facebook’a ait bu uygulama, kesinti tarihinden sonra bir zaman da Nokia Symbian S60, Blackberry OS ile Blckberry 10, Windows Phone 8.0 ile Nokia S40 üzerinde ki çalışmalarını bıraktığını bildirdi.

Birde, Android işletim sistemleri (Google, Samsung, HTC veya OnePlus akıllı telefonlarda yaygın) 2.3.7 ve daha eski sürümleri, 1 Şubat 2020'de çalışmayı bırakmaktadır. Mobil cihaz kullananların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için yeni model Andorid telefonlar almaları gerekmektedir.

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