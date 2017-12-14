3D Lastikli Halı Örtüsü Evlense’de!

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3D Lastikli Halı Örtüsü Evlense’de!
3D Lastikli Halı Örtüsü Evlense’de! Harun Güçlü Tarih: 2017-12-14 Saat: 14:12:05
Güncelleme : 2017-12-14 14:12:05Bu içerik 203 kez okundu.
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            Ev dekorasyonunda temel parçalardan biri haline gelen lastikli halı örtüsü, her tarafında lastik olması nedeni ile halıya kolayca yapışır ve halıyı tamamen sarar. Bu sayede kırışma veya kayma yapmayan lastikli halı örtüsü, kullanım kolaylığı da sunar. Lastikleri sayesinde kolay bir şekilde çıkarılabilen lastikli halı örtüsü, çamaşır makinesinin düşük derecesinde yıkanabilmektedir. İstenildiği zaman çıkarılabilen lastikli halı örtüsü, başka halıya da rahatlıkla takılmaktadır.

            Halıları güvenli bir şekilde koruması nedeni ile popüler olan lastikli halı örtüsü, Evlense halı örtüsü modelleri ile ortamlarınıza farklı bir hava katacaktır. 3 boyutlu olarak tasarlanan Evlense halı örtüsü modelleri, evinizin her odası için farklı modellerde tasarlanmıştır. Çocuk odası için çizgi karakter şeklinde tasarlanan halı örtüsü, banyo için welsoft kumaştan üretilmiştir. Mutfak, yatak odası ve oturma odaları için de 3 boyutlu ve normal olan halı örtüsü modelleri ile farklı alternatifler sunulmaktadır. EVLENSE Halı Örtüsü ile halılarınıza ilk günkü gibi görünüm sağlayacaksınız.

Sitemizde bir çok lastikli halı örtüsü modeline ulaşabilirsiniz. Sitemizdeki ürünlerin çoğu 3D olarak dijital baskıda basılmış ve lastiklidir.

Bkz: https://www.evlensehaliortusu.com

 

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