Tuzla’da Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

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Tuzla’da Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı
Tuzla’da Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı Kadir Durukan Tarih: 2025-06-07 Saat: 07:10:15
Güncelleme : 2025-06-07 07:10:15Bu içerik 25 kez okundu.
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Tuzla Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin topluma daha fazla entegre olabilmesi amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı. Merkez, hem çocuklara hem de yetişkin bireylere yönelik çeşitli rehabilitasyon ve sosyal gelişim programları sunuyor.

Fizik tedavi salonları, duyu bütünleme odaları, bireysel gelişim atölyeleri, grup terapisi alanları ve sosyal etkileşim merkezlerinden oluşan yapı, haftanın 6 günü uzman personel eşliğinde hizmet veriyor. Ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Tuzla Belediyesi yetkilileri, bu merkez sayesinde bireylerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal gelişimlerinin de destekleneceğini ifade ediyor. Merkezde aynı zamanda sanat, spor ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor. Engelli bireylerin el emeği ürünlerinin sergilendiği alanlar da bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı, “Herkesin eşit yaşam hakkı vardır. Engelsiz bir Tuzla için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. İlçede yaşayan birçok aile bu merkezin açılmasını memnuniyetle karşıladı.

Engelsiz Yaşam Merkezi’ne dair başvuru koşulları ve daha fazla bilgi için Tuzla Gazetesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

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