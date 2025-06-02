Merdiven filesi neden gereklidir? Hangi yapılar için önerilir?

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Merdiven filesi neden gereklidir? Hangi yapılar için önerilir?
Merdiven filesi neden gereklidir? Hangi yapılar için önerilir? Kadir Durukan Tarih: 2025-06-02 Saat: 22:10:40
Güncelleme : 2025-06-02 22:10:40Bu içerik 7 kez okundu.
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Özellikle çocuklu aileler, okul binaları, kreşler ve çok katlı iç mekanlarda merdiven filesi ciddi bir güvenlik unsuru olarak karşımıza çıkar. Bu fileler, merdiven boşluklarından düşmeleri engellemek amacıyla hem yatay hem de dikey şekilde uygulanabilir.

Deneyim paylaşımı: Bir anaokulu projesinde merdiven aralıklarına uygulanan file sayesinde, çocukların kayarak düşmesinin tamamen önüne geçildi. Hem estetik durdu hem de işlevsel oldu.

Kullanım Alanları:

  • Okullar ve kreşler

  • Ev içi çok katlı yapılar

  • AVM iç merdivenleri

Önemli Özellik: File rengi, kalınlığı ve aralık ölçüleri çocuk güvenliğine göre özelleştirilebilir.

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