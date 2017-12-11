Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç takla attı!

Sarıyer de bir sürücünün kontrolünden çıkmış olan lük aracın takla atarak park halinde bulunan cipe çarpmıştır. polis kaza bölgesin de sürücüyü bulamadı. Kazayı yapan sürücünün aracı bırakarak kaçtığı öne sürüldü. Kaza 05.00 suların da Sarıyer de meydana geldi. 34 ET 0056 plakalı lüks araç ismi saptanamayan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucun da kontrolden çıkıp takla atarak yolun bitişiğin de kenarda duran park halinde ki cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlattığı sanılan sürücünün olay yerinden başka bir araca binerek kaçtığı iddiaları bulunmaktadır. Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, “Araç buradan geldi. Baktım araç takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı ters döndü içindekinin Burak olduğunu bilmiyordum. Koşarak kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz diye sordum yok dedi. Aracın içinde ki Burak Yılmazdı, daha sonra gelen siyah bir minibüse binerek uzaklaştı.” Diye dedi.