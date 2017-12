iPhone 8 Ekran Kırılması

Akıllı telefon dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Apple firması sektöre girdiği günden beri kullanıcıları şaşırtan yenilikleri ile telefon modellerini beğenilere sunuyor. Fiyat olarak normal telefonlara göre yüksek olsa da günümüzde birçok vatandaş bu modelleri kullanıyor. Özellikle modeller arasında en çok tutulanlardan biri de iPhone 8 ve Plus modelidir. Telefon fiyatının kaliteli malzeme dolayısıyla pahalı olması normal tamirlerinde pahalı olmasına neden oluyor. Mesela iPhone 8 ekran değiştirme işleminiz varsa bunun için yapmanız gereken garanti süresine bakmanızdır ve direkt Apple servisine ulaştırmanız gerekir. Eğer garanti kapsamına girmez kullanıcı hatası olursa işiniz gerçekten çok zor olabilir. Apple iyi inceleyip garantiyi kabul ederse yerine sıfır telefon bile verebiliyor ancak garantiyi kapsamaz ise oradan eliniz boş dönebilirsiniz. Bunun sonrasında yapmanız gereken ise, yetkili bir firma bulup daha uygun fiyata yaptırmanızdır.



Günümüzde bu işi yapan birçok bir firma vardır ancak hepsi de işini tam anlamıyla yapmaz. En çok sevilen modellerden olan iPhone 8 plus ekran fiyatı ise ceptelefonuhastanesi.com sitesinde 700 TL olarak görünüyor. Normal modelin fiyatı da 600 TL’dir. Eğer bir Apple servisine giderseniz bu fiyat karşınıza iki katı olarak çıkabilir. Ancak burası ucuz ve kalitesiz olabilir gibi bir algıya kapılmayın ki zaten site üzerinden birden çok kullanıcının video yorumu mevcuttur. Akılları baştan alan özellikleriyle kendini aldırtan bu telefon modeli bu tür tamir olaylarında da insanların başını ağrıtıyor. Ancak her ne olursa olsun bu kadar para verilen bir telefonun çok iyi korunması da gerekiyor.



Peki iPhone 8 cam tamiri nasıl olur?



Bildiğiniz gibi 8 modelinde her iki tarafta camdan üretilmiş ve aynı zamanda Apple bunun için akıllı telefonlar arasında kullanılan en sağlam cam demiştir. Ne kadar sağlam olsa da hiçbir şey kırılmaz değildir sözünü herkese hatırlatıyor. Apple bu modelde ne kadar iddialı olsa da dedikleri kadar sağlam çıkmıyor ve ufacık bir darbe sonucu kırılabiliyor. Cam filmlerinin fiyatları ile daha bir ateş pahası ve bu yüzden insanlar telefonlarını korkarak kullanır hale geliyor. Ülkemizde ise bir Apple servisinde belirlenen hasar fiyatı 8 için 1899 TL iken Plus için ise, 2099 TL’dir. Yani ekran onarımı dışında diğer hasarı göz önünde bulunduran Apple, sizden yeni bir telefon parasını geri istiyor. Yani iPhone 8 cam tamiri yaptırmak yerine yenisini almak daha mantıklı görünüyor.