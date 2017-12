Ankara Epoksi Firması Olarak Hizmetinizdeyiz

Hız kesmeden yenilene dünyanın ihtiyaçları da aynı oranda büyüyor. Her geçen gün teknolojinin yardımı ile taleplerimize değişik cevaplar alabiliyoruz. Elbette bu değişim estetik algımızı da yönlendirir bir hal aldı. Artık sadece evlerimizde değil, her türlü mekanda da dekoratif unsurlar görmek istiyoruz. Ankara Epoksi zemin firması olarak 1998 yılından beri sizlere çağa ayak uyduran, yenilikleri takip eden, modern ve kaliteli hizmetler sunmaktayız. Estetik algınızı en yüksek seviyede tutacak olan zemin uygulamalarımız sayesinde siz de çağa ayak uydurabilir, misafirlerinizin veya müşterileriniz mekanlarınızdan etkilenmesini sağlayabilirsiniz. Epoksiz zemlin uygulamaları son derece sağlam bir malzeme olduğundan hem şık, hem de dayanıklıdır. Her türlü isteğinize, ihtiyacınıza cevap verebilecek kadar çeşitliliğe sahip olduğu gibi, aynı zamanda farklı renk ve desen seçenekleri de mevcuttur. Web sitemizden bu seçenekleri kolayca görebilir, renk kartelamızdan zemininiz için uygun olanı seçebilirsiniz.

Temizliği Kolay Bir Uygulamadı

Zeminlerin dayanıklı ve kaliteli malzemelerle kaplı olmasının yanında temizliği de çok önemlidir. Zarafet kadar zeminin kolay temizlenmesi ve hijyene uygun olması da en önemli tercih sebeplerinden biridir. 7 gün 24 saat boyuna kesintisiz hizmet alabileceğiniz sitemizden zemininize en uygun Epoksi zemin ürününü seçebilirsiniz. Verdiğimiz bilgiler, renk kartelamız ve daha önce yaptığımız uygulamalara bakarak tercihinizi en doğru şekilde yapabilirsiniz. Fiyat konusunda da beklentilerinizi en yüksek şekilde karşılayacak olan uygulamanın zemine olan mukavemeti oldukça yüksektir.

Zeminlerinizde Şıklık Garantisi

Kaliteyle beraber şıklığı da elde edebileceğiniz Epoksi fiyatları uygun olan kaplama yeni yüzyılın en çok tercih edilen yüzey kaplamalarından biridir. Pürüzlü şekillerde uygulanabileceği gibi, aynı zamanda eski ve yeni betonların dayanıklılığını artıran ve koruyan özelliklere sahiptir. İnternet sitemizden ürünlerin görsellerine ulaşabilir ve tercihlerinizi buna göre de yapabilirsiniz. Kolay temizlenir ve kalınlıkları da türlerine göre değişir. Profesyonel ekiplerimiz tarafından çok hızlı, basit şekilde uygulanır. Havaalanları, depolar, restoranlar ve alışveriş merkezlerinde de kullanılan Epoksi evlerde ve işyerlerinde de aynı şekilde tercih edilmektedir. Birbirinden faklı kalınlıkları olan malzemeler suya da dayanıklıdır. Hijyene uygun, dayanıklılığı yüksek ve diğer uygulamalara göre de daha ucuzdur.