Ford Cargo Adblue Emulator ve Arıza Tespit Cihazı

Yeni nesil ford cargo ağır vasıta otobüs, kamyon ve iş makinalarında adblue sistemi bulunuyor. Su ve üre bileşimi olan adblue sıvısı araçların emisyon değerlerini düşürmek için kullanılıyor. Adblue egzozdan çıkan zararlı gazların üzerine püskürtülerek onları zararsız gazlar haline getiriyor. Adblue sıvısı azaldığında veya tükendiğinde ise araçların çekiş gücü azalıyor. Bu soruna çözüm olarak adblue iptal cihazları geliştirildi. Ford cargo adblue iptali için geliştirilen adblue emulatör tüm euro 6 ford cargo araçlarda adblue sistemini devre dışı bırakıyor. Ford cargo adblue emulator 2016 model ford 1448 ve 4142 araçlar üzerinde yapılan ar-ge çalışmaları sonrası satışa sunulmuştur. Adblue iptali yanında adblue tamiri, scr tamiri de adblue emulatörle yapılmaktadır.

Adblue emulatör aracın motor beynine monte ediliyor ve montajı oldukça kolaydır. Cihaz araca monte edildikten sonra adblue sistemi devre dışı kalıyor, adblue sıvı seviyesi yüzde 70-90 larda kalıyor. Adblue yakıtı almaya gerek kalmıyor, aracın çekiş gücü düşmüyor, arıza ışıkları yanmıyor. Bu da kullanıcılara önemli oranda para ve zaman tasarrufu sağlıyor. Adblue yakıtından yüzde 100 tasarruf sağlanıyor. Ford cargo adblue emulatör 1842 T çekici, 1848 T çekici, 6x2, 6x4,8x2, 8x4 inşaat kamyonlarında, 4x2, 6x2, 8x2 yol kamyonlarında adblue iptali için kullanılıyor. Adblue emulatörün aracın diğer sistemlerine hiçbir zararı yoktur.

Ford cargo arıza tespit cihazı - SAMTEK tüm euro 4, euro 5 ve euro 6 ford cargo ağır vasıta araçlarının arıza tespitinde kullanılıyor. Cihaz aracın motor ve süspansiyonunda çıkan sorunları çözebilen tek arıza tespit cihazıdır. Bir adet konnektör ve bilgisayarla cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Ford cargo arıza tespit cihazıyla motor arıza okuma silme, beyin bilgilerini görüntüleme, sensör bilgileri okuma, enjektör testi, kompresyon testi işlemleri yapılıyor. Ayrıca ECU güncelleme, hız limiti değiştirme, ABS arıza tespiti işlemleri de yapılabiliyor. Ford cargo araçlardaki tüm sistemler ECU’ da kaydediliyor. Cihazla ECU’ da kayıtlı tüm arızaları okuyup, nasıl tamir edileceğini, arızalı parçaların nerede olduğunu ve araçla ilgili her türlü bilgiyi öğrenebiliyorsunuz. Ford cargo arıza tespit cihazını Metadiag firmamızdan bir yıl garantiyle ve uygun fiyatlarla alabilirsiniz.