Tahıl ambarı olarak biliniyordu

Bir zamanlar tahıl ambarı olan Türkiye, Avrupa’dan 230 bin ton buğday alacak! Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık olarak 230 bin ton Avrupa menşeli ekmeklik buğday alımı nedeni ile biz dizi uluslar arası ihale açmıştır.

17 Kasım'da sona erecek

İhaleler ise on yedi kasım da bitecektir. Cumhuriyet’in ticaret kaynaklarından gelen söylentilere göre TMO kasım sonu ile aralık başı araların da işlenecek sevkiyata göre karşın olarak her biri ise on bin ton tutarın da ekmeklik buğday alımının toplam 23 ayrı ihale açmıştır.

90 bin ton ekmeklik buğday

Kurum alımların ve gösterilen miktarın %20 altın da yada üstünde olacağını dile getirdi. TMO ocak ayın da ise AB ülkelerinden 90 bin ton ekmeklik buğdayın alımı sebebi ile ihale açılmıştı. birde Türkiye ayrıca Sırbistan dan ise beş bin ton et almak için anlaşmada bulundu.