Taş Kırma Eleme Tesisi Üretiminde Uzman Kadro 14 Yıllık Deneyim

Ağırlık olarak madencilik sektöründe çokça kullanılan taş kırma eleme tesisi makinaları sektör dile ili konkasör tesisleri, son dönemler de oldukça büyük bir artış göstererek özellikle yurt dışı satışları ile de gündeme gelen bir sektör haline gelmiş durumdadır. Peki nedir bu konkasör tesisi, dilerseniz size kısaca bu sektörden ve terimlerden bahsedelim. Konkasör kelimesi Fransızcadan gelen concasseur kelimesinden türemiş bir kelime olup, Türkçede daha çok kırma eleme tesisi ve konkasör olarak anımsanmaktadır. Bu makinalar, maden ocaklarında çıkan büyük kaya parçalarını kırıpp kum, çakıl ve mıcır haline getiren makinalardır. Bu çıkan ürünler de farklı alanlarda kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse yol yapımı, bina yapımı ve benzeri alanlardır. Kırılacak ürünün cinsine göre de 90 lık, 110 luk, 140 lık konkasör tesisi olarak kullanılır. Konkasör tesisleri sabit ve mobil konkasör olmak üzere bilinmektedir. Mobil konkasör tesislerinin avantajı ise taşınabilir olması sebebi ile istenilen bölgeye rahatlıkla kurabilir ve kullanımı oldukça kolaydır.

Konkasör Firmaları Hakkında Bilgilendirme

Konkasör sektörünün yapı taşı aslında İzmir diyebiliriz. Çünkü, Türkiye de yaklaşık 50-60 konkasör firması var ise bunun 7-8 tanesi sadece İzmir de bulunmaktadır. Bunların içinde ise Fabo company sektörde öncülük yapan bir firma konumundadır. Sebebi ise hem uzun süredir bu sektörde olması hem de diğer firmalara nazaran yurt dışına en çok konkasör ve beton santrali satışını gerçekleştiren bir firmadır. Firma kurulduğu günden bu yana ortalama 500’den fazla santral ve tesis kurulumu ile bir ilke imza atmış durumdadır.

Peki Neden Fabo Company?

Fabo company firmasının çalışma prensibi oldukça çok ciddi. Hem disiplinli çalışması hem de müşteri odaklı çalışması firmayı her geçen yıl zirveye daha da hızlı bir şekilde götürmüştür. Firmanın bu denli büyümesinde ki en büyük etkenlerden birisi konumuzda belirttiğimiz gibi müşteri memnuniyeti odaklı çalışmasından kaynaklanmaktadır. Yüksek kapasiteye sahip konkasör tesislerinin fiyatlarını minimize ederek, müşterilerine kaliteyi uygun fiyatlar da sunmaktadır. Sizler de fabo company firması hakkında ve ürünleri hakkında detaylı bilgilere sahip olmak isterseniz https://www.fabocompany.com adresini ziyaret ederek firma ile ilgili bilgileri kendilerinden alabilirsiniz. 5 farklı dilde hizmet veren sitelerinde konusunda uzman ekip bulunmaktadır.

