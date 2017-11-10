Hijyen Ve Temizliği Bize Bırakın

Başkent Ankara'da hizmet veren işletmemiz, temizlik konusunda denetimli kadrosu ile her işletmeye en iyi ve ekonomik temizlik sağlamaktadır. Konusunun uzmanı personel ve kurumsal yapımız ile Ankara temizlik şirketleri arasında haklı bir yere sahip olan şirketimiz, spesifik iş kolları ve çalışma alanlarına uygun hizmetleri götürecek eğitimli ve tecrübeli personellerimiz kadromuzda bulundurmaktadır. Hijyene ve dezenfeksiyona önem veren yapımız ile, tamamlanmış inşaat ya da tadilat sonrası, faaliyet gösterdiğimiz il olan Ankara temizlik şirketleri işlerini de gerçekleştirmekteyiz. En çok nem verdiğimiz konu olan insan sağlığı noktasında da, hem çalışanlarımız hem de hizmet götürdüğümüz işletme personelleri ve çevrede bulunan insanları etkilenmeyecek doğrudan temas edilmesi ile sağlık problemleri ile karşılaşmayacağımız, temizlik kimyasalları tercih etmekteyiz.

İş Güvenliği ve İnsan Sağlığı Sonrasında, Temizlik ve Hijyen

Türkiye'de en çok karşılaşılan sorunlar arasında üst sıralarda yer alan iş kazaları, hizmet götürdüğümüz alanlar göz önünde bulundurulduğunda işletmemiz açısından da dikkat edilmesi gereken bir konu halindedir. Yüksek binaların yer aldığı Ankara'da plaza ve iş yerlerinin dış cephe temizliği için özel tedbirler alınması konusunda çok büyük bir hassasiyet sahibi olmaktayız. Çalışanlarımızın tamamı bina dış cephe temizliği için kurulan makaralı iskelelere çıkarken, emniyet kemerlerini takma zorunluluğu vardır. Bunun yanında gerek hijyen kuralları açısından önemli olması, diğer taraftan kişisel koruyucu ekipman olması nedeniyle, tüm çalışanların galoş, bone ve maske kullanması konusunda eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Kaliteli Hizmet, kurumsal Yaklaşım

Çalışanlarının tecrübesi ve hizmet verdiğimiz alanların oluşturduğu geniş yelpaze şirketimizi Ankara temizlik şirketleri arasında en üst seviyeye taşımaya etmektedir. Kurumsal anlayışımızın gereği olarak hizmet verdiğimiz sektörler Ankara inşaat temizliği, hastane, endüstriyel, kreş, AVM, okul ve sayısız kurum ve iş sahasının temizliğini gereken ciddiyet ve hassasiyetle gerçekleştirmektedir. şirketimiz steril etme noktasında en etkili ve insan sağlığına zarar vermeyen kimyasalları kullanırken, diğer taraftan işletmeniz için çok büyük öneme sahip olan cihaz, ekipman cam yüzey ya da metallere zarar vermeden, özenli bir temizlik hizmetini sağlamaktadır. Hizmet detayları ve tarifeler hakkında bilgi almak için tempogrup.net üzerinden ya da telefon ve elektronik posta ile iletişime geçebilirsiniz.