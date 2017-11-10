Metal Ferforje Modelleri

Demirin dövülmesi ile elde edilen ferforje, yüzyıllar boyunca kaş ve kömür ocaklarında yapılmaktaydı. Bu demir dövme işlemi için yıllardır büyük emekler verilmiş, zahmetler çekilmiş, belki aylar süren çalışmalar sonucunda bir kılıç, bir ihtiyaç ürünü ortaya çıkarılabilmiştir. Ancak, lazer teknolojisi ile birlikte her şey makimeler aracılığı ile çok daha kolay bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir.

Yeni nesil bilmez ancak belki belgesellerde görmüşlerdir. Ya da halen o şekilde yapan ender kişilere rastlamışlardır. Eskiden eline çekici alan bir emektar saatler boyunca, günler boyunca kızgın demire vurarak ondan şekil elde etmeye çalışırlardı. O kadar büyük zahmetler sonunda ancak bir ürün ortaya konulabilmekteydi. Modern teknoloji ile birçok şeyi olduğu gibi bunu da çok daha kolayyapılabilme imkanı doğmuştur.

Ferforje ile üretimi yapılan ürünlerde geçmişte verilen emeğin payı olduğunu unutmamak gerekir. Saatlerce süren uğraşı sonucunda, el emeğiyle ve yaratıcılıkla ortaya çıkarılan ürünlerin başarısı ve kalitesi mutlaka düşünülmelidir. Günümüzde metal ferforje kullanılarak ve lazer kesim ferforje yöntemi ile elde edilen ürünler geçmişte ortaya çıkarılmış olan motiflerin geliştirilmiş halidir.

Eski motiflerin günümüz ile uyarlanması ile ortaya çıkan bu müthiş metal ferforje ürünleri yaşam alanlarına mükemmel görünüm ve estetik katmalarının yanı sıra, aynı zamanda da kalite ve dayanıklılık kazandırmaktadırlar.

Eskisi gibi saatlerce uğraşmak yerine lazer kesim ferforje ile çok daha kısa sürede daha estetik ürünleri ortaya koyan ve bunu da geliştirerek artık fiber Lazer Kesim işlemi gerçekleştiren Tunç Lazer Kesim firması, müşterileri tarafından verilen siparişleri en kısa sürede güvenle teslim etmekte ve başarılı hizmetler sunmaktadır.

Lazer ile yapılan ferforje işlemeciliğinde, lazer ışınları kullanılarak kesme işlemi gerçekleştirilmektedir. Birçok avantaj sağlayan bu yöntem ile aynı anda birden çok işlem yapabilmek mümkün hale gelmiş, aynı zamanda da daha şık, ince ve ayrıntılı motiflerin uygulanmasının yolu açılmıştır.

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