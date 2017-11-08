İzmir'de Hızlı Okuma Kursları

Etkin ve hızlı bir okuyucu olmak bir tek bir imtiyaz kazanmak değil, bununla beraber baş döndürücü bir hızda gelişen günümüz dünyasında adeta bir zorunluluk halini almıştır. Belki bir şeyler okumayı çok sevmiyorsunuz, fakat günlük hayat içinde okumaya zorunlu olduğunuz çok sayıda kitap vb. Doküman var. Belki de mesleğiniz gereği çok fazla materyali hızlı bir halde okumak zorundasınız. Yahut okumayı sevmenize rağmen hayat koşuşturmacası içerisinde okumaya çok fazla süre ayıramıyorsunuz.

Okuduğunuz bir metinde her kelimeyi tek tek okumak okuma verimliliğini düşüren ve hızlı okuma disiplini açısından okumayı yavaşlatan başlıca sebeplerdendir. Bir çok dilde olduğu gibi Türkçe´de de ister kısa ister uzun olsun cümle yapıları içerisinde anlam bir kaç kelime üzerinde toplanmıştır ve öteki sözcükler o kelimeleri düzenli bir cümle şekline getirmek amacıyla kullanılmıştır. İlk olarak hangi sözcüklerin gerekli sözcükler olmadığını doğru bir şekilde tespit ederek, okumadan atlayıp geçmekte zorluklar yaşayabilirsiniz, ancak vakit içerisinde bu konudaki becerilerinizi geliştirerek örneğin 300 kelime içeren bir yazının sadece 100 kelimesini anlamadan ödün vermeden okuyabilirsiniz

İzmir hızlı okuma kursu ile okuma yaptığınız zamanlarda beynin hemen hemen tamamı çalıştığı için, ferdin herhangi bir konuyu kavrama becerisi ve bu konuyu öteki konularla ilişkilendirme kabiliyeti de gözle görülür şekilde artmaktadır. Hayatın hemen her alanı içerisinde daha hızlı bir şekilde öğrenen bir birey olarak kendinize basit bir şekilde iyi bir konum bulabileceğiniz için, hızlı okuma eğitmenliği katılımcısı olmak üzerinde daha yoğun şekilde düşünmenizi tavsiye ederiz. Herkesten çok daha hızlı ve etkili bir halde öğrenebilecek duruma gelen bir insan yalnız eğitim yaşamı içinde değil, iş yaşamında da başarısını daha üst seviyelere taşıyacaktır.