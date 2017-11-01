Çay Kazanı Ve Kullanım Alanları

Eskiden beri sohbetlerin vazgeçilmez arkadaşı çay, teknolojinin gelişmesi ile çaydanlıklar dışında çay makinelerinde yapılmaya başlamış, fakat kalabalık alanlarda çay makinelerinde yapılan çay miktarı yeterli olmadığı için, daha büyük ve hacimli makinelerin yani çay kazanı kullanımı hem zamandan hem de enerji tasarrufu gibi farklı nedenlerle tercih edilmektedir. Kısa sürede fazla sayıda, tasarruflu çay yapma gereksinimi duyulan yerlerde (cafeler, kahvehaneler, iş yerleri) çay kazanları tercih edilmektedir. Çay kazanı alırken özelliklerine, kullanım yerine ve tabi ki fiyatına dikkat etmek, gerekli araştırma yapılarak ihtiyaca göre seçim yapmak doğru tercih olacaktır. Burada doğru seçim yapabilmesi adına çay kazanı ve özellikleri hakkında bilgi verilmesi yerinde olacaktır.

Çay Kazanı ve Özellikleri

Çay kazanı seçilirken en önemli dikkat edilecek hususlar; kullanılan malzemenin kalınlığı, ölçüler ve dayanıklılık olmalıdır. Bunlara göre çay kazanı çeşitleri:

Bakır çay kazanı; çok fazla tercih edilir. Çünkü hem dayanıklıdır hem de üzerine istenilen simge ya da yazılar yazabilir.

Statik boyalı çay kazanı; kazanın dışı fırın boyası ile boyanır ve iç kısmı bakırdan yapılır. Fırın boya, kalitelinin üst düzeyi olduğu için solma ve çatlama gibi kötü durumlarla karşılaşmanızı engeller. Düzenli temizlik yapıldığı sürece yıllarca kullanılabilir.

Gold çay kazanı; altın renginde olan ve kromdan yapılan ürün, desenlerle süslenmiş şık ve dayanıklı üründür.

Kazanın yapıldığı malzeme özelliğine göre tercih ederken, mekanın dekorasyonuna uygun olması görüntü açısından göze hitap eder. Örneğin; otantik bir cafe işletiyorsanız, bakır çay kazanı tercih etmek, ortamın havasına daha uygun olur.

Çay kazanlarının özellikleri dışında kullanılan yakıt çeşidi de seçim yapmada önemli etkenler arasındadır. Çay kazanlarında kullanılan yakıt türleri;

Elektrik

Doğalgaz

LPG

Elektrik-doğalgaz

Elektrik-LPG

Kullanılan yerin özelliklerine göre yakıt çeşidi seçilmelidir. Elektrik-doğalgaz yakıt türünü seçilmesi, kalabalık iş ortamlarında sıcak su temin edilmesinde kolaylık sağlar.

Kazan tercihinde bulunurken iç kazanında yapıldığı malzeme önemlidir. Çünkü paslanma olmayacak malzemenin seçilmesiçay kazanının ömrünü uzatacağı gibi, lezzetli çayların içilmesinde etkili olacaktır. İç kazanda malzeme olarakkrom, çelik ya da bakır kullanılması gerekiyor. Tercihlerde buna mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.

Çay Kazanı Kullanımı ve Temizliği

Uzun süre kazanın temizlenmemesi, kazan özellikle kireçli suya sahip illerde kullanıyorsa kireç çözücü kullanımı gerektirir. Fakat bu malzemenin temizlikte kullanılması fazlaca oluşmuş kirecin kazandan birden ayrılmasına, bu da kazanın zarar görmesine ve sızıntıların başlamasına neden olur. Uzun süreli kazan kullanımını sağlamak için tavsiye edilen temizlik süresi ortalama 4-5 ayda bir olmalıdır. Bu sürede tazikli su ile kazanı yıkamanız kirecin oluşmasını engeller. Kazan dışında tüm parçalarında temizlenip, kontrol edilmesi için kazan temizliği yapan profesyonel temizlik şirketlerinden faydalanılması uzun ömürlü olmasına yardımcı olacaktır.

Çay Kazanı Fiyatları

Bakır çay kazanları, boyalı kazanlara göre daha pahalı olabilir. Burada çay kazanı fiyatları seçim sırasında önemli bir kriter olduğu için; kullanımı kolay, enerji tasarruflu, kazan büyüklüğü, yakıt türü gibi özelliklerine dikkat ederek detaylı araştırma yapılmalıdır. Bu konuda www.selalekazan.com adresini ziyaret ederek, istediğiniz özelliklerde, fiyatı uygun her türlü modelde çay kazanı bulabilirsiniz. Ayrıca uzun yıllardır müşteri memnuniyeti ile kendini sürekli yenileyen ﻿firma, her türlü hizmet ile müşterisini desteklemeyi ihmal etmiyor. Tüm ürünlerinde garanti belgesi mevcut olup;bütün ürünler sağlık koşullarına da uygun olarak satışa hazır durumdadır. Özel isteğe bağlı olarak,kazan üzerine simgeler ya da semboller yapılaraksize özel sunumlar eşliğinde ürününüzü adresinize teslim etmektedir.