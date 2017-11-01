4.Altın ve Mücevher Fırsat Günleri

Micro sanatını incir çekirdeğine uygulayan ressam Hasan Kale eşsiz eserleri ve barok sanatının öncülerinde Barok Diamond yeni sezon tasarımları 5 Kasım -12 Kasım tarihleri arasında Bakırköy Titanic Port Bakırköy’de buluşuyor

10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 79. ölüm yıldönümü sebebi ile 4. Altın ve Mücevher Fırsat Günlerini 10 Kasım haftasında gerçekleştiren Barok Diamond, minyatür sanatçısı Hasan Kale’nin kahve granülü, pirinç, dikiş iğnesi ucu ve saç teline resmettiği Türk bayrağı, Atatürk ve anıtkabir görselli eserlerini Bakırköy Titanic Hotel’de sergiliyor.

Barok Diamond’ın dördüncüsünü düzenlediği Altın Ve Mücevher Fırsat Günlerinde kadınlar, yeni sezonun en trend mücevher ve pırlantalarında %70’ e varan indirim ile beraber ressam Hasan Kale’nin yaklaşık 200 obje üzerinde, farklılık ve farkındalık yaratarak, yeni pencerelerden farklı bakış açısı sunarak hazırladığı eserlere ve sanatçının canlı performansına tanıklık etme şansı yakalıyor.

50 metrekarelik çok özel tasarımların ve yeni koleksiyonların sergilendiği VIP salonu ayrıca maksimum güvenlik anlayışının ön planda tutulduğu 400 metrekarelik organizasyon alanı ile dördüncü altın ve mücevherat fırsat günlerini düzenleyen Barok Diamond, girişlerin ücretsiz olduğu organizasyona saat 9.30 – 21.00 arası tüm ziyaretçilerini bekliyor. Etkinlikte, AB ve TSE standartlarına uygun olarak kalite garantisi ile satılan her bütçeye uygun on binlerce mücevher, kolay ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.

Minyatür ve takı tasarımı konusunda dünya çapında eserlere ve çalışmalarıyla uluslararası başarılara imza atan Hasan Kale, öncüsü olduğu mikro sanatı ile saç telinden soğan zarına, pirinç tanesinden kelebek kanadına kadar hayatın içinde olan her detayı sanata çeviriyor. “İncir çekirdeğini dolduran adam” olarak bilinen Kale’nin aşkla ve sabırla ürettiği nadide eserler etkinlik alanında sergileniyor.

Barok Diamond Mardin Midyat’ın kültüründen yoğrularak günümüze kadar süregelen yarım asırlık tecrübesiyle ürünlerini bir sanat eserine dönüştürerek kadınların beğenisine sunuyor. Özel tasarımcılarının ellerinden çıkan modaya uygun, yenilikçi ve özel tasarımlarıyla takı modasına yön veren Barok Diamond’ın Kapalı Çarşı’da, Nişantaşı’nda, Atatürk Hava Limanı’nda, Bakırköy’de ve İspanya Mallorca’da mağazaları bulunuyor. www.barokdiamond.com