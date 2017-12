İstanbul’da 4 + 2 Daire Fiyatları Ne Kadar?

Sürekli değişen konut piyasası ile İstanbul satılık daire fiyatları her yıl yükselen bir değer göstererek değişim göstermektedir. Neredeyse dövize bağlı olarak işleyen emlak piyasasında İstanbul Türkiye şehirleri arasında en yüksek oranda satılan ve kiralanana daire, ev, villa, konut ve ofis fiyatlarına sahip olarak görülmektedir. Tabi bu fiyat her zaman birbirinden değişim gösteren semtlerin konumlarına göre de değişim gösterir. Mesela bir Beylikdüzü semtindeki konut fiyatı ile Adalar semti konut fiyatları hiçbir zaman bir biri ile uyum sağlamamaktadır. İstanbul’a ait olarak bilinen Adalar her zaman konutta kiralık ve satılık fiyatları üzerinde değişim göstererek en yüksek fiyatlar ile satılan ve kiralanan konutlara sahip ilçelerden birisidir. Antalya satılık yazlık ve farklı bir konumda satışa sunulan bu ilçenin binaları eski binalar olup sağlamlığı ile tanınan binalardır.

Ankara’da 2 + 1 Daire Fiyatları

Kiralık daireler her zaman Ankara’da öğrenci şehri memur şehri olması hasebi ile sürekli el değiştirmektedir. Ankara kiralık daire fiyatlarının değişim göstermesi öğrencilerin evleri tutma sürelerinde okula yakın evlerde daha yüksek fiyatların oluşmasına sebep olmaktadır. Okuldan uzak evler öğrenciler için ulaşımı zor fakat uygun fiyatlı evler olarak bilinmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi her ev konumuna göre kiraya verilir ve satılır. Her zaman büyük evler ve ilçe konumu iyi olan evler daha yüksek fiyatlar ile satılır.