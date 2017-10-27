Servis Hizmetinde Güvenilir Firma

Yaşamın her alanında vazgeçilmez haline gelen bilgisayarların her türlü tamiri ve bakımı için firmamız sizlere uygun fiyat ve profesyonel ekip hizmeti garantisi vermektedir. Bilgisayar tamiri konusunda güvenilir bir firma arıyorsanız, firmamız sizin için laptop tamiri, format işlemleri ve ana kart onarımı gibi pek çok hizmet vermektedir.

Firma olarak sadece bilgisayar teknik servisi değil, virüs temizleme hizmeti de veriyoruz. Siz evinizden ya da iş yerinizden almak istediğiniz hizmetin detaylarını bizimle paylaşabilir ve hiç yerinizden kalkmadan tamirinizi yaptırabilirsiniz. Teknik servisimiz evinize ya da iş yerinize gelerek arızalanan ürününüzün servis hizmetini gerçekleştirerek sizi servis arama derdinden kurtarmaktadır.

Sözü edilen onarım ve bakım hizmetlerini kurumsal firmanızdan da yaptırabilirsiniz. Uzman teknik servis kadromuz sizleri ziyaret ederek süreci hızlandırmakta işlerinizin aksamaması için hızlı ve güvenilir hizmetlerini sürdürmektedir. Bize servis numaralarımızdan arayarak ya da sitemiz üzerinden iletişim formumuzu doldurarak ulaşmanız mümkündür. Önceliğimizin müşteri memnuniyeti olduğunu hatırlatarak özellikle bilgisayar servisi konusunda güvenilir ve işinde uzman olmayan servislere bilgisayarlarınızı emanet etmemenizi özellikle bildirmek isteriz.