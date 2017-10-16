Kumbağ Pansiyon Herkesin Gözdesi

Güzel tatiller için güzel mekanlar seçmek gerekir. Doğanın içinde geçirilen günler herkese mutluluk ve huzur verir. İşte Kumbağ pansiyon hizmetleri de hem doğa severlere, hem deniz aşıklarına, hem de bütçelerini düşünenlere şahane fırsatlar sunuyor. Erken rezervasyon şansınızı kullanarak son derece ucuz bir tatil geçirebilirsiniz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan pansiyonumuz sayesinde tüm arzularınıza bir anda kavuşacaksınız. Kendinize de, sevdiklerinize de denizle, doğa ile geçecek harika bir tatil sunabileceksiniz. Pansiyonumuzda bugüne kadar kalan kimse mutsuz olmadığı gibi, herkesin tatili rüya gibi geçmektedir. Sitemizden pansiyonun ve odaların geniş manzaralı resimlerini görebilirsiniz. Konfor dolu bir ortamda yapacağınız tatil öncesi mutlaka sitemize girip incelemeniz gerekir.

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