ONLİNE FATURA PAYLAŞIM

Uzaktan sayaç okuma sistemi ile online ortamda tüm fatura bilgilerinizin saklanmasını sağlayabilirsiniz. Klasik, zaman kaybı çok olan, gereksiz personel çalıştırmanıza neden olan, hatalara açık uygulamalar yerine, internet üzerinden modern fatura okuma sistemlerinden yararlanmakta fayda var. Bu nedenle, sitemizle iletişime geçerek, en modern uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Site linkinden tıklayarak sitemizde ulaşabilirsiniz. Yüksek korumalı sistemimizde tüm bilgiler güvenle saklanmakta ve hesap sahipleri tüm bilgileri anlık olarak görebilmektedir. Hesabınıza bağlı olan kullanıcıların işlemlerini de her zaman, anlık şekilde girildiğinden, takip edebilirsiniz.

Payölçer sayaç okuma sistemleri

Payölçer okuma sistemimiz kusursuz ve anlık verilerin zaman kaybetmeden girilmesi ile işlenmektedir. Sistemimizle, online fatura, enerji tüketim analizi, fatura arşivi sistemi, bina enerji tüketim raporu, tek tuşla sayaç okuma sistemi, XML, JSON data aktarımı, daire hesapları, her platform üzerinden online erişim uygulaması hizmetleri sizlere eksiksiz olarak sunulmaktadır.

Sistemimizle müşterilerinize göndermek durumunda olduğunuz faturalarını yorulmadan, eksiksiz şekilde sitemizden gönderme şansını elde edeceksiniz. Kalorimetre sistemimiz de buna dahildir. Sisteme, bilgisayarlarınız, akıllı telefonlarınız, mobil cihazlarınız üzerinden kolayca bağlnabilirsiniz. Her ay ya da belirlediğiniz periyodlarda faturalandırma düzenli olarak yapılacak ve müşterilerinize gönderilecektir. Sistem müşterilerinizin de gerçekten çok memnun kalmasını sağlayacak. Bilgilerini düzenli olarak alacaklar ve tüm harcama dökümlerini sistemlerinde istedikleri zaman geçmişe yönelik şekilde görüntüleyebilecekler. Online sistemle faturaların gönderilmemesi gibi riskleri de kesinlikle yaşamayacaksınız. Düzenli bir veri gönderimi olacak.