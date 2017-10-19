Vidal’in Tıbbi Desteğe İhtiyacı Var

Copa America’nın son şampiyonu unvanıyla katıldığı 2018 Dünya Kupası elemelerinde gruptan çıkamayarak turnuvaya katılma hakkı elde edemeyen Şili’de medya takımı topa tuttu. Şili’nin eski teknik direktörü Jorge Sampaoli’nin iki yıl önce oyuncular hakkında yaptığı açıklamalar basında yayınlandı.

Şu anda Arjantin milli takımını çalıştıran ve 2 yıl önce Şili milli takımının başında yer lan deneyimli teknik adam Jorge Sampaoli’nin futbolcular hakkında yaptığı yorumları yayınlayan Las Ultimas Noticias gazetesi oyuncuları düzensiz özel hayatları sebebiyle eleştirdi.

Aldığı notlarda Şili milli takımının yıldız ismi Arturo Vidal’ın istikrarsız performansını düzensiz özel hayatına ve aşırı alkol tüketimine bağlayan Jorge Sampaoli’nin yıldız oyuncunun çok alkol tükettiğini ve bu konuda tıbbi destek alması gerektiğini yazdığı belirtildi. Ayrıca Lima’dan dönerken takım uçağında aldığı birayı içip içemeyeceğini soran Vidal’ın kendisinin izin vermemesine rağmen yine de bunları içtiğini belirten Jorge Sampaoli geçtiğimiz günlerde milli takımı bıraktığını açıklayan yıldız ismi eleştirdi.

Takımın diğer yıldız ismi Alexis Sanchez’in ise her daim kulaklıklarıyla uyuduğunu ve kahvaltılarda bile takımdan kimseyle muhatap olmadığını belirtti. Beşiktaş’ta forma giyen Medel’i ise gece hayatından ötürü suçlayan Arjantinli teknik adam Claudio Bravo’nun ise takıma liderlik etmeye çalıştığını fakat Pitillo çetesi olarak adlandırılan gruba söz geçiremediğini belirtti.