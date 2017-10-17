Oyun severlerin her zaman yaşadıkları sorunlardan biri olan yüksek donanım isteyen oyunları oynayamama sorunu özellikle bütçeleri kısıtlı olan ve yetersiz donanıma sahip bilgisayarlarını modifiye edemeyen kişiler için değişmez bir durumdur. Buna bir son veren ve son derece keyifli bir oyunu çok düşük donanım özelliklerine sahip olan bilgisayarlar ile oynama olanağı sunan Fortnite tamamen savunma mantığına dayalı çok keyifli bir oyundur.

Fortnite Sistem Kaç Gb?

Diğer oyunlar gibi yüksek ekran kartları, işlemci veya ram gibi özellikler gerektirmediği için isteyen herkes sadece harddisklerindeki 7,5 gb’lık bir boşluk bu oyunu oynayabilmektedirler. Oyun sadece kişileri çevreleyen gaz bulutlarından korunmak ve bu şekilde rakipleri alt edip hayatta kalan son kişi olabilmekten ibarettir.

Hem kullanılmasının hem de oynanmasının son derece kolay olmasından dolayı bu oyuna ilginin her geçen gün arttığını fark eden oyunun yapımcıları oyunu daha da yaygınlaştırmak için gelen tüm talepleri yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Fortnite sistem gereksinimleri nelerdir veya bu oyunu oynamak için nasıl bir donanıma sahip olmak gereklidir gibi soruların yanıtlarını arayan kişiler genellikle karşılarına çıkan sonuçlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyememektedirler. Bu kadar keyifli ve gelişmiş bir oyunun bu kadar düşük konfigürasyonlar ile oynanabilmesi her oyun sever için çok olumlu karşılanan bir durumdur.

İsteyen herkesin diledikleri zaman diledikleri gibi oynayabilecekleri buradaki keyifli oyun özellikle boş zamanlarını değerlendirmek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir.